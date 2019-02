Economia Telefonia lidera ranking de queixas Procon Goiás recebeu 11,8 mil reclamações em 2018 referentes a problemas como má qualidade do sinal e erro na fatura; em 2019 já foram 854 registros contra operadoras em 22 dias

Seja pela má qualidade do sinal, pela queda da internet ou pela fatura que veio errada, a telefonia lidera há anos as reclamações nos órgãos de defesa do consumidor. No ano passado, o Procon Goiás registrou o mesmo. Em todos os meses, companhias do setor dominaram as seis primeiras colocações entre as empresas mais reclamadas no Estado. Às vezes alternaram as posições com...