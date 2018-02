Tecnoshow se aproxima da Agrishow em negócios

O volume de negócios durante a feira Tecnoshow Comigo, realizada pela Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (Comigo), em Rio Verde, está cada vez mais próximo da movimentação registrada pela Agrishow de Ribeirão Preto (SP), considerada a maior feira do agronegócio do Brasil e da América Latina. No ano passado, o evento goiano movimentou cer...