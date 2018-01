Tecnologia facilita seleção de profissionais

A tecnologia encurta distâncias e como é comum estar conectado ao mundo por meio da internet para diversos assuntos, essa facilidade e as inovações do setor ganham cada vez mais espaço nos departamentos de recursos humanos e consultorias, nos processos seletivos para vagas de trabalho. Entrevista de emprego por vídeo-chamada ou mesmo seleção que inclui jogos digitais estão cada vez mais presentes nas companhias.

Consultora de relacionamento em uma empresa de tecnologia, Ana Carolina Machado Fonseca, de 29 anos, vivenciou o processo. De São Paulo e com os recrutadores em Goiás, a primeira parte da seleção para o cargo que ocupa foi pelo Skype, em entrevista por vídeo à distância.

Depois, passou por etapa presencial e teve de jogar um game que avaliou se seu perfil era o que a empresa procurava. “Nunca tinha participado de um processo de recrutamento com fase gamificada. Quando vi que utilizava método diferente do convencional, me identifiquei.”

Ela diz que a forma inusitada também fez com que ficasse mais engajada. Tudo foi feito de casa. “Nos convencionais, a gente vê a dinâmica em grupo, onde o candidato tem ideia do perfil buscado, o que na minha visão acaba deixando menos assertivo”, diz.

O oposto, segundo ela, foi vivenciado com o game, que se resumia em um desafio lançado por um milionário indiano em que, em equipe, era preciso buscar uma relíquia que estava perdida. Quem se destacasse e encontrasse o prêmio seria o vencedor. Ela recebeu as instruções por e-mail e pediu dicas.

A resposta foi que era preciso responder com sinceridade de que forma agiria em cada situação e não há certo ou errado. “As perguntas, no geral, estão ligadas às tomadas de decisões com diversas alternativas”, afirma, enfatizando que não havia como saber o que a empresa gostaria que ela respondesse.

Entre as perguntas, haviam questões sobre prazo e segurança para analisar o que seria priorizado pelo candidato. Para se sair bem, resolveu agir de forma genuína até mesmo para ver se a empresa corresponderia a seu perfil. Mas, quando terminou, não tinha certeza do resultado.

Ana Carolina acredita que por mais que se tenha interesse, nem sempre as qualificações ou as questões culturais se encaixam e por isso processos intermediados por jogos podem auxiliar. Uma das empresas que oferecem e aplicam essa tecnologia para seleção é a LG Lugar de Gente, onde ela trabalha. “No RH, o processo de recrutamento é um dos mais importantes e é muito melhor, mais barato e rápido a empresa acertar no momento da contratação”, defende a CEO, Daniela Mendonça.

Avaliações

O pensamento em investir em treinamento, conforme defende Daniela, ficou no passado, já que as companhias têm compreendido que é melhor investir na seleção de pessoas certas, especialmente no que diz respeito à questão comportamental. “O processo de gamificação dá foco e recompensas e isso incentiva as pessoas a quererem participar, o que torna o processo rápido e assertivo.”

Outra tecnologia considerada tendência é a análise com big data, em que é possível reunir informações de diversos locais. Um dos exemplos de uso é para apurar o perfil de candidatos com dados das redes sociais cruzados com o que é informado pelos candidatos. “Imagina empresas grandes com 3 mil candidatos e que tinham de entrevistar um por um ou não entrevistavam”, cita.

Com as novas possibilidades, diz que a seleção ocorre usando o próprio celular, com aplicativos em que se grava e envia o vídeo ao RH e a triagem é feita até a quantidade mínima de candidatos em que é possível fazer a entrevista pessoal.

O olho no olho, no entanto, ainda é imprescindível. “A tecnologia não substitui o contato. O que ela substitui são as atividades manuais e de grande volume, repetitivas, aquilo que o computador pode fazer. E está chegando a inteligência artificial, que também é aplicada com previsões, dado a quantidade de informações que o RH pode começar a prever, como quantas pessoas se afastarão por doença nos próximos 12 meses, através de análise de dados”, exemplifica.

Neste caminho de inovações, de ponto no app do smartphone até os treinamentos por meio de jogos personalizados para o desenvolvimento individual estão entre as novidades com as quais os trabalhadores passam a conviver mais da seleção ao dia a dia nas empresas. Porém, o processo de implantação é gradativo e envolve mudança cultural. “Cada empresa tem de priorizar os maiores problemas”, aconselha Daniela.

Inovações trazem desafios

Para gerir processos de forma automática, as novas tecnologias ganham os departamentos de recursos humanos e o candidato à vaga de emprego que antes comparecia com currículo em mãos, passou a enviar para sites. Agora, entrevistas são por e-mail, por games, vídeos, aplicativos e as mudanças, que facilitam para quem contrata e para os candidatos, não devem assustar, ressalta a diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH Brasil) para o Centro-Oeste, Dilze Percilio.

Além de não temer os novos tempos, ela indica que os candidatos devem se atentar para estar no ambiente digital de forma positiva para a imagem pessoal e, consequentemente, profissional. “A tecnologia permeia tudo. Se está fora, ninguém vai te achar. ”

Há um processo do distanciamento entre o candidato e os recrutadores e Dilze analisa que, ao mesmo tempo em que um número maior de currículos chega às empresas, um porcentual pequeno tem algum contato, porque já há filtragem automática.

Depois, o processo pode ser feito também remotamente, o que aumenta a possibilidade de locais onde se pode encontrar o candidato. “Percebo que as gerações mais experientes têm visto como impessoal, agora para as gerações mais novas isso é comum e eles até preferem”, afirma a diretora. Sem barreiras, conta que profissionais de outros Estados antes tinham de viajar para uma entrevista e hoje podem concorrer a vagas de qualquer lugar do mundo, o que também é uma vantagem para os grandes centros que enfrentam a crise econômica.

Controle

O contato virtual, para ela, também pode ajudar porque é possível definir o local e controlar variáveis para participar até de uma forma melhor do processo seletivo. “A mediação da tecnologia pode dar sensação de proteção, de estar no lugar que se definiu, que é conhecido e que se pode conseguir estar mais centrado”, afirma.

Para ela, toda a relação vai depender de como a pessoa enxerga a tecnologia. Dilze conta que já realizou mentoria via Skype, seleção que ranqueou possíveis candidatos a partir do perfil divulgado na internet (LinkedIn) para que depois entrassem em contato para oferecer a vaga.

Há casos até em que toda a seleção ocorre virtualmente e o profissional home office está em outro Estado e só depois veio a convite da empresa participar de uma convenção em Goiás. “Isso barateia, agiliza o processo e torna mais sustentável do que mandar candidato pegar um avião. E isso é uma tendência para não complicar e é um respeito ao candidato por poder ser rápido.”