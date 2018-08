Economia TCU alerta PGR sobre constitucionalidade das leis de novo Refis Corte anunciou envio de ação que analisa as compensações para os descontos dados nos programas de parcelamento do Simples Nacional e do Funrural

O Tribunal de Contas da União (TCU) informou ontem, em nota, que enviou à Procuradoria-Geral da República (PGR) cópia do processo com alertas ao governo sobre o risco de descumprimento da Lei de Responsabilidade (LRF) por envolver “aspectos referentes à constitucionalidade das leis em questão”. A ação analisa as compensações para os descontos dados em dois programas ...