Economia TCE suspende pagamento de R$ 620 mil da Agetop à empreiteira Possível sobrepreço em contrato referente às obras do Programa Rodovida Construção motivou a suspensão

Uma medida cautelar do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) determinou a suspensão imediata de pagamento da Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas (Agetop), no valor de quase R$ 620 mil, à empreiteira responsável por obras do Programa Rodovida Construção. A decisão, tomada pelo conselheiro Edson Ferrari na última sexta-feira (1º) e aprovada na qua...