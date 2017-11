TCE reduz porcentual de renúncia fiscal

Atendendo parcialmente pedido feito pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), o Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) decidiu na tarde desta quarta-feira (29), em sessão do Pleno, reduzir a renúncia de receita tributária total em até 9% da receita corrente líquida do Estado. Na prática, a medida atende pedido de representantes do setor produtivo, que questionaram o porcentual anterior fixado pelo TCE, que era de redução de 12,5%. O relator é o conselheiro Sebastião Tejota.

Os conselheiros entenderam que a medida deveria ser parcialmente revista em razão do impacto da medida na economia goiana e a instabilidade jurídica instalada a partir de seu cumprimento. O TCE, no entanto, condicionou a decisão à apresentação, pela Sefaz, em 60 dias de um cronograma gradual e progressivo de redução da renúncia para os próximos cinco anos, a alcançar os patamares adotados pela média nacional.

A instrução técnica realizada pelo TCE e que integra os autos revela que a renúncia fiscal praticada atualmente pelo Estado de Goiás é bem maior do que a de outros Estados. Com base nos anexos de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), o estudo mostra que em 2016, o porcentual de renúncia sobre a receita estimada na LOA no Estado de Goiás foi de 35,95%, enquanto em outros Estados o mesmo porcentual foi o seguinte: 6,41% em Mato Grosso; 2,05% no Tocantins; 7,93% na Bahia; 5,40% em Minas Gerais; 7,04% em São Paulo.