Economia Taxistas sentem espera aumentar

A fila física quilométrica de táxis também faz com que a espera dure horas, até quatro, entre uma chamada e outra, como afirma o taxista Manuel Messias de Souza, de 63 anos. Com a aglomeração dos motoristas de aplicativo em “bolsão” em local não permitido, a concorrência ficou mais acirrada, porém mais pacífica do que já foi. “Antes, fazia 20 corridas por dia e agora...