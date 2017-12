Taxa de inflação acumulada no ano é a menor para novembro desde 1998

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou novembro com alta de 0,28% ante um avanço de 0,42% em outubro, informou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa acumulada pelo IPCA no ano foi de 2,50%, o menor resultado para um mês de novembro desde 1998 (1,32%) e bem abaixo dos 5,97% em igual período de 2016. No acumulado em 12 meses, o IPCA foi de 2,80%.

O resultado ficou abaixo do piso do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que previam uma alta entre 0,30% e 0,50%, com mediana positiva de 0,35%.

Pelo sétimo mês consecutivo, os alimentos, que representam cerca de 25% das despesas das famílias, caíram de preço (-0,38%), uma queda mais intensa do que a registrada em outubro (-0,05%). Nos últimos 12 meses, a variação acumulada desse grupo é de -2,32% e, no ano, a variação está em -2,40%, a menor desde a implementação do Plano Real em 1994.