Taxa de desemprego em Goiás cai pela primeira vez desde 2015

A taxa de desemprego no 3º trimestre de 2017 caiu 1,8% ponto percentual ficando em 9,2%, quando comparada com o trimestre anterior (11%), e ainda menor do que o registrado no 3º trimestre de 2016 (10,5%). Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa para o Brasil também recuou, ficando em 12,4%, o que apresentou redução de 0,6 ponto percentual em comparação com o 2º trimestre de 2017 (13%), e elevação de 0,6 ponto percentual frente ao 3º trimestre de 2016 (11,8%).

No 3º trimestre de 2017, a taxa composta da subutilização da força de trabalho (que agrega os desocupados, os subocupados por insuficiência de horas e os que fazem parte da força de trabalho potencial) ficou em 17,3% em Goiás, o que mostra uma diminuição quando comparado com o trimestre anterior (18%), mas ainda maior do que a taxa registrada para o 3º trimestre de 2016 (16,2%). A taxa do Brasil ficou em 23,9%, o que representa 26,8 milhões de pessoas. No 2º trimestre de 2017, para Brasil, essa taxa foi de 23,8% e, no 3º trimestre de 2016, 21,2%.

A taxa combinada de subocupação por insuficiência de horas trabalhadas e desocupação (pessoas ocupadas com uma jornada de menos de 40 horas semanais, mas que gostariam de trabalhar em um período maior, somadas às pessoas desocupadas) foi de 13,7%, 1,1 ponto percentual abaixo do trimestre imediatamente anterior (14,8%) e maior do que a taxa do 3º trimestre de 2016 (13,1%). No Brasil, a taxa foi de 18,5%, equivalente a 19,2 milhões de pessoas. No 2º trimestre de 2017, para Brasil, essa taxa foi de 18,6% e, no 3º trimestre de 2016, de 16,5%.

A taxa combinada da desemprego e da força de trabalho potencial, que abrange os desocupados e as pessoas que gostariam de trabalhar, mas não procuraram trabalho, ou que procuraram, mas não estavam disponíveis para trabalhar (força de trabalho potencial), foi de 13,0% em Goiás, indicando uma diminuição quando comparada com o trimestre imediatamente anterior (14,3%). A taxa do 3º trimestre de 2016 para Goiás foi de 13,6%. No Brasil, a taxa ficou em 18,3%, representando 20,5 milhões de pessoas. No 2º trimestre de 2017, para Brasil, essa taxa foi de 18,5% e, no 3º trimestre de 2016, de 16,8%.

O rendimento médio real habitual de todos os trabalhos ficou estimado em R$ 1.978 em Goiás, representando uma diminuição em relação ao trimestre imediatamente anterior (R$ 1.985), mas um aumento em relação ao estimado do 3º trimestre de 2016 (R$1.920). O estimado no Brasil foi de R$ 2.115. No 2º trimestre de 2017, o registro do Brasil foi de R$ 2.108 e no 3º trimestre de 2016, R$ 2.065.

Destaque para a Região Metropolitana de Goiânia que teve a menor taxa de desocupação dentre as regiões metropolitanas de todo o Brasil, ficando em 7,8% no 3º trimestre de 2017, 1,9 ponto percentual menor que a registrada no 3º trimestre de 2016 (9,7%). A média para as regiões metropolitanas do Brasil foi registrada em 12,4% no 3º trimestre de 2017 e 11,8% no 3º trimestre de 2016.

O contingente dos desocupados em Goiás no 3º trimestre era de 12.961 mil pessoas, com participação dos pardos de 60,3%, dos brancos de 30,1% e dos pretos 8,9%. E no Brasil no 3º trimestre de 2017 era de 13,0 milhões de pessoas, com participação dos pardos de 52,6%; a dos brancos ficou em 35,6% e dos pretos subiu para 11,1%.