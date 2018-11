Os turistas que pagarem compras no exterior com cartão de crédito internacional passarão a ter a dívida convertida para reais com o câmbio do dia da operação. Todos os bancos serão obrigados a fazer esse tipo de conversão. A novidade, anunciada ontem pelo Banco Central, passará a valer em março de 2020.

Atualmente, os bancos são obrigados a fazer a conversão apenas na data de fechamento da fatura do cartão de crédito. As regras atuais já permitem que o câmbio seja feito tendo como referência cada compra efetuada, mas as instituições financeiras podem oferecer essa opção apenas se quiserem.

Com a circular editada ontem pelo BC, é a conversão no dia da compra que passa a ser o padrão. Se quiser ter a conversão do dólar em reais somente no fechamento da fatura, o cliente terá de fazer a solicitação ao banco. “Alguns bancos já oferecem isso, mas outros terão de alterar os seus sistemas. É uma medida que facilita a vida do cidadão”, afirmou o presidente do BC, Ilan Goldfajn, em entrevista na manhã de ontem. “O brasileiro ficará mais confortável em saber quanto está gastando em reais”.

Em nota, o Banco Central afirmou que a medida anunciada vai aumentar a “previsibilidade para os clientes em relação ao valor a ser pago, evitando o efeito da variação da cotação da moeda estrangeira entre o dia do gasto e o dia de pagamento da fatura”.

A instituição determinou ainda que os bancos publiquem diariamente, em seus canais de atendimento ao cliente, a taxa de conversão do dólar em reais do dia anterior. Um dos objetivos é permitir a comparação, pelos clientes, das taxas de câmbio praticadas por cada instituição.

Custo do crédito

Ilan fez também uma defesa das ações do BC nos últimos anos, ligadas à Agenda BC+, de aperfeiçoamento do sistema financeiro.

Ao tratar do crédito a famílias e empresas, ele defendeu que o custo das operações tem diminuído de forma “contínua e robusta”. No entanto, admitiu que o próprio BC gostaria de ver uma redução mais intensa dos juros. “Mas a palavra de ordem aqui é sustentabilidade. Queremos quedas sustentáveis, tanto da Selic (a taxa básica de juros) quanto do custo de crédito”, acrescentou. Atualmente, a Selic está na mínima histórica de 6,5%.

Para os clientes de bancos, porém, o custo de algumas modalidades de crédito mantém-se elevado e o do cartão de crédito é um dos maiores.

Rotativo

Ontem o Banco Central informou que o juro médio total cobrado no rotativo do cartão de crédito caiu 3,4 pontos porcentuais de setembro para outubro. Com isso, a taxa passou de 279,1% para 275,7% ao ano. O juro do rotativo é uma das taxas mais elevadas entre as avaliadas pelo BC.