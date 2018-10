Economia Tarifas de energia serão reajustadas em média 18,54% em Goiás Aumento foi aprovado nesta terça-feira (16) pela Agência Nacional de Energia Elétrica e começa a valer a partir do dia 22 de outubro para os 237 municípios goianos

Os 2,8 milhões clientes clientes residenciais, comerciais, industriais e públicos da Enel Distribuição Goiás espalhados em 237 municípios do Estado terão que pagar em média 18,54% a mais na conta de energia a partir do dia 22 de outubro. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o reajuste nesta terça-feira (16). As novas tarifas para os clientes indust...