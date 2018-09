Economia Tabelamento do frete não é sustentável e deve ser revisto, diz Guardia Para o ministro, a decisão de editar a medida provisória foi tomada em um contexto extremamente complexo da greve dos caminhoneiros

O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, disse hoje (19) que o governo sabe que o tabelamento do frete rodoviário de cargas é insustentável e terá de voltar a discutir o tema. De acordo com o ministro, a decisão de editar a medida provisória do frete foi tomada em um contexto extremamente complexo da greve dos caminhoneiros, em maio. “Eu já disse publicamente várias...