Economia Sustentabilidade e inovação são destaques em congresso sobre soja Evento nacional, que será realizado de 11 a 14 de junho no Centro de Convenções de Goiânia, deve reunir 2 mil pessoas, entre produtores rurais, técnicos e estudantes

Mais de 2 mil pessoas devem participar do VIII Congresso Brasileiro de Soja (CBSoja), que acontece em Goiânia de 11 a 14 de junho, no Centro de Convenções, no Centro. O evento, que é itinerante e acontece de três em três anos, é organizado pela Embrapa e terá como tema neste ano Inovação, tecnologias digitais e sustentabilidade. Ao todo, serão realizadas 5 conferências,...