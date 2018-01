Suspensa lei que reajusta IPTU e ITU

A juíza Jussara Cristina Oliveira Louza, da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Goiânia, concedeu liminar no final da tarde de ontem suspendendo a eficácia da Lei Complementar 308/17, aprovada pela Câmara Municipal de Goiânia em 28 de dezembro do ano passado, que voltava instituir zonas fiscais na cobrança do Imposto Territorial Urbano (ITU) e do Imposto Predial e Terri...