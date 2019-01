Economia Supermercado pode fazer revista ‘genérica’ em bolsas de empregados, decide TST Em uma rede de supermercados, segundo uma trabalhadora que ingressou com o processo, revistas eram realizadas na entrada durante a semana e na saída aos finais de semana

Os ministros da Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho julgaram improcedente o pedido de indenização de uma encarregada de seção da WMS Supermercados do Brasil Ltda. (Rede Walmart) por causa da revista de bolsas e armários feita pela empresa. A decisão segue o entendimento do TST de que ‘as revistas dirigidas a todos os empregados e sem contato físico de qualquer n...