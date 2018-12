Economia Supermercado em Goiás oferece vagas de trabalho para pessoas com deficiência Oportunidades são para diferentes cargos, de acordo com as habilidades de cada candidato

O Supermercado Bretas oferece vagas de emprego para diferentes cargos voltadas para a contratação de pessoas com deficiência (PCD). As oportunidades são para todos os setores da empresa, tanto em Goiás quanto Minas Gerais. A contratação será de acordo com as habilidades e competências dos candidatos. Os interessados devem acessar o site www.vagas.com.br/cencosudbrasil para cadastrar o...