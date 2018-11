Economia Superávit na 2ª semana do mês foi de US$ 1,633 bi

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 1,633 bilhão na segunda semana de novembro (5 a 11). De acordo com dados divulgados ontem pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), o valor foi alcançado com exportações de US$ 5,269 bilhões e importações de US$ 3,635 bilhões.Com apenas um dia útil, a primeira semana de novembro (1 a...