Economia Subsidiária da Enel inicia construção de usina solar de R$ 1,4 bi no Piauí Este é o maior projeto solar fotovoltaico atualmente em construção na América do Sul

A Enel Green Power Brasil anunciou nesta segunda-feira, 22, o início da construção do parque solar São Gonçalo, de 475 MW, em São Gonçalo do Gurgueia, no Piauí. Segundo a empresa, subsidiária do grupo italiano Enel, este é o maior projeto solar fotovoltaico atualmente em construção na América do Sul e receberá investimentos da ordem de R$ 1,4 bilhão. A previsão é de q...