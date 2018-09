Economia STJ admite contratação de advogado por município

Não constitui improbidade administrativa a contratação de advogado por municipalidade, com inexigibilidade de licitação. A decisão é do ministro Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que manteve acórdão da Primeira Seção Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO). A sentença não tem efeito vinculante, mas sinaliza uma tendência e o ent...