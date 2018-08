Economia STF retoma na quinta (30) julgamento sobre terceirização irrestrita Com dois ministros ainda precisando votar, o placar está em cinco votos favoráveis à terceirização de todas as suas atividades as atividades das empresas e quatro votos contrários

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma na quinta-feira, 30, o julgamento sobre terceirização irrestrita, que já ocupou quatro sessões da Corte. Com dois ministros ainda precisando votar, o placar está em cinco votos favoráveis à terceirização de todas as suas atividades as atividades das empresas e quatro votos contrários. A ministra Cármen Lúcia, presidente do STF, sus...