STF realiza audiência pública sobre multas a empresas e caminhoneiros na greve

Começou nesta tarde de segunda-feira (20), a audiência pública no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a liminar obtida pelo governo durante a greve dos caminhoneiros no fim de maio, que permitiu uso das forças policiais para desobstruir as estradas e a aplicação de multas às empresas e motoristas que bloqueavam as vias. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, con...