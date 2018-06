Economia STF mantém fim da obrigatoriedade da contribuição sindical O plenário julgou como improcedentes as ações de entidades que buscavam a volta do pagamento compulsório; placar da votação ficou em 6 x 3

O Supremo Tribunal Federal (STF) definiu nesta sexta-feira (29) que o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical é constitucional, mantendo a novidade trazida pela reforma trabalhista em novembro do ano passado. O plenário julgou como improcedentes as ações de entidades que buscavam a volta do pagamento compulsório. O julgamento, que contestava um dos pontos ...