Economia STF: demanda trabalhista pode ser submetida ao Judiciário antes de conciliação Com isso, os empregados poderão escolher entre a conciliação e o ingresso com reclamação trabalhista na Justiça

Por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve um entendimento de 2009 da Corte que determinou que demandas trabalhistas podem ser submetidas ao Poder Judiciário antes mesmo de analisadas por uma comissão de conciliação prévia. Com isso, os empregados poderão escolher entre a conciliação e o ingresso com reclamação trabalhista na Justiça. ...