Economia STF dá 3 dias para PGR e AGU se manifestarem sobre extinção da pasta do Trabalho Lewandowski sinalizou que vai submeter a ação para análise diretamente pelo plenário - ou seja, não vai tomar uma decisão monocrática (individual) no caso

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu três dias para a Procuradoria-Geral da República (PGR) e a Advocacia-Geral da União (AGU) se manifestarem sobre ação do Partido Democrático Trabalhista (PDT) contra a extinção do Ministério do Trabalho. Lewandowski sinalizou que vai submeter a ação para análise diretamente pelo plenário - ou seja, ...