Economia Soja representou 62,91% das exportações em abril

A soja representou 62,91% das exportações realizadas por Goiás em abril. No total, a negociação de produtos goianos com outros países alcançou US$ 706,3 milhões, sendo US$ 444 milhões do complexo soja. A balança comercial fechou o mês com superávit de US$ 479,5 milhões ante US$ 408,9 milhões no mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela Secretaria Esta...