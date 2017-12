Socorro à Caixa vai voltar para a Câmara

O socorro bilionário à Caixa Econômica Federal, com dinheiro dos trabalhadores depositados no FGTS, precisará passar novamente pelo crivo da Câmara dos Deputados, depois que o plenário do Senado Federal aprovou o texto com mudanças do relator, o senador Romero Jucá (PMDB-RR).

A medida, desenhada para dar fôlego ao banco público para continuar emprestando em ano eleitoral, recebeu três emendas, uma delas que delega ao governo a fixação das condições de remuneração do FGTS.

O projeto permite que o conselho curador do fundo autorize a aquisição de até R$ 15 bilhões em bônus perpétuos (sem prazo de vencimento) emitidos pela Caixa, que precisa do dinheiro para melhorar seu capital e respeitar normas internacionais de regulação de bancos.

Instituições financeiras precisam ter um “colchão” de recursos próprios dos acionistas em relação ao volume de empréstimos, nível que no caso da Caixa está muito próximo do limite mínimo. Como regras mais duras vão entrar em vigor até 2019, o banco público tem urgência em equalizar sua situação.

Os deputados enviaram um texto que estabelecia, ainda que genericamente, que esses bônus perpétuos teriam remuneração equivalente à de mercado. Mas o Senado mudou a redação para prever que as condições financeiras serão determinadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), composto por ministros e o presidente do Banco Central.