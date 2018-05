Economia Sobe para 30 número de decisões da Justiça proibindo obstruções nas rodovias As decisões, no entanto, apenas reforçam a liminar obtida nesta sexta-feira para desbloqueio de todas as rodovias e acostamentos, com alcance nacional

A Advocacia Geral da União (AGU) informou ter subido de 28 para 30 o número de decisões proibindo a obstrução de rodovias federais durante as manifestações de greve de caminhoneiros. As novas decisões ocorreram no Distrito Federal e Rio Grande do Sul. Também foram proibidas obstruções nas rodovias do Acre, Ceará, Sergipe, São Paulo, Paraná, Pará, Minas Gerais, Rio Grande d...