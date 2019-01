Economia Sob pressão, GM reúne prefeitos e sindicalistas no Brasil Intenção do encontro é discutir um plano de viabilidade para as fábricas locais

O presidente da General Motors Mercosul, Carlos Zarlenga, se reúne nesta segunda-feira (21) com dirigentes dos sindicatos dos metalúrgicos de São Caetano do Sul e de São José dos Campos (SP) para discutir um plano de viabilidade para as fábricas locais. O encontro ocorrerá em São José dos Campos, às 11h e também terá as presenças dos prefeitos das duas cidades, José A...