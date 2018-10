Economia Sob governo do PSL, Minha Casa vira Casa Brasileira Proposta da equipe de Bolsonaro prevê instalar câmeras de segurança e construir creches nos conjuntos habitacionais

A equipe do candidato Jair Bolsonaro (PSL) estuda mudar o nome do Minha Casa Minha Vida e ampliar o escopo do programa de construção de moradia popular. Uma das propostas em análise é rebatizá-lo de "Casa Brasileira". Segundo o economista Carlos Alexandre da Costa, do grupo de economistas que assessoram Paulo Guedes, o coordenador econômico de Bolsonaro, a ideia é ampliar o...