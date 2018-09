Economia Sob gestão de Carlos Wizard, rede KFC quer atingir 500 lojas em dez anos Após tentativas fracassadas de se estabelecer no Brasil e de período de lenta expansão desde que voltou ao País, em 2011, rede vai abrir quase 30 lojas este ano e mais 50 em 2019

Depois de várias tentativas de crescer no Brasil, a rede de frango frito KFC pretende finalmente se tornar relevante no cenário brasileiro de fast-food. Desde junho sob gestão da Sforza, holding de investimentos da família do empresário Carlos Wizard Martins, a americana pretende botar o pé no acelerador nos próximos anos. Até o fim do ano, serão quase 30 novas lojas -...