Economia Situação de rodovias federais que cortam Goiás preocupa

A situação de estradas federais também preocupa o agronegócio goiano. Atrapalha produtores como Lúcio Ângelo Palharini, de Caiapônia, no sul goiano. “Na BR-158 há um rali, trecho sem asfalto, sem acostamento e cheio de caminhão quebrado. Assim, o frete fica mais caro e é difícil segurar o custo”, lamenta ele que vivencia com a segunda safra de milho dificuldades no local. ...