Economia Sites de notícias são fonte mais confiável na web, diz Ibope Estudo revelou, em contrapartida, que apenas 5% dos entrevistados dizem confiar no conteúdo que recebem via Facebook; quando a informação chega pelo WhatsApp, o índice cai para 4%

Em meio ao debate sobre compartilhamento de notícias falsas durante a campanha eleitoral, uma pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência mostrou que, na hora de buscar informações confiáveis, 66% dos brasileiros dizem que os sites de notícias são as fontes mais seguras da internet. O estudo relevou, em contrapartida, que apenas 5% dos entrevistados dizem confiar no c...