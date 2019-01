Economia Sistema S suspende expansão Entidades aguardam posição do governo federal após anúncio de cortes

O Sistema S começou o ano com redução nos atendimentos prestados. Isso por conta da imprevisibilidade que o governo de Jair Bolsonaro (PSL) causou às entidades com a intenção da equipe econômica de realizar cortes nos repasses de 30% a 50%. Ainda não há definição sobre quando será enviada a medida ao Congresso e qual será sua exata formatação. Enquanto isso, as instit...