Economia Sistema S reage à proposta de redução de repasses de Guedes

A declaração do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, de que é preciso “meter a faca no Sistema S” provocou reações de entidades que integram o sistema, entre elas o Sesi, o Senac e o Senai. Ontem, elas divulgaram notas em que dizem que os serviços oferecidos serão prejudicados com a redução dos repasses. Falam em fechamento de unidades e demissão de funcionários...