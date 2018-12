Economia Sistema S não deve resistir às mudanças, diz Afif, do Sebrae Segundo ele, é preciso fazer uma análise do custo benefício dos serviços oferecidos por essas entidades

O futuro assessor especial do novo ministério da Economia do governo Jair Bolsonaro e atual presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, defendeu a revisão do modelo do Sistema S com a adoção de metas de gestão para as entidades. Em entrevista ao Estadão/Broadcast, Afif disse que as entidades que integram o Sistema S têm que estar alinhadas com as políticas públicas d...