Sistema Municipal de Saúde abre inscrições para contratação de médicos em Goiânia

Começam nesta quarta-feira (13), as inscrições para contratação de médicos para a capital. A Prefeitura de Goiânia, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) abriu edital de credenciamento, que foi publicado no Diário Oficial.

Os novos profissionais serão contratados por meio do processo de um contrato de prestação de serviços - com duração de 12 meses - reconhecido pelo Tribunal de Contas do Município de Goiás (TCM). O salário mensal pode chegar até R$ 14.000,00 e a participação é permitida a todos e qualquer profissional de medicina que cumpra os requisitos do edital.

Inscrições

Os interessados podem acessar o edital através do site da Secretaria de Saúde de Goiânia, entrar em contato na sede da SMS ou pelo telefone (62)3524-3822.

Após o processo e avaliação das inscrições, a lista de selecionados será publicada no Diário Oficial do Município para assinatura dos contratos de prestação de serviço.