Economia Sine tem 434 ofertas de emprego em Goiânia Apenas para vigilante, são 71 postos de trabalho disponíveis, sendo exclusivos para pessoas com deficiência

O Sine Goiânia está com 434 oportunidades de emprego nesta terça-feira (25). Os maiores quantitativos estão concentrados nas funções de vigilante, com 71 postos de trabalho exclusivos para pessoas com deficiência (PCD); vendedor pracista, com 45; e pintor de obras, com 30 oportunidades. Além das vagas de vigilante para PCD, a unidade também divulga outras 74 ofe...