Sine oferece vagas de emprego para técnico em enfermagem e para manicure; confira

O Sistema Nacional de Emprego em Goiás (Sine-GO) oferece 20 vagas para técnico em enfermagem e outras 10 vagas para manicure nesta terça-feira, dia 20. Além dessas diversas outras são oferecidas, inclusive vagas para pessoas com deficiência. As informações são da Secretaria Cidadã e podem ser conferidas abaixo.

Para se candidatar, os interessados devem comparecer aos postos de atendimento do Sine munidos de carteira de trabalho, documentos pessoais e comprovante de endereço atualizado (emitido nos últimos três meses).

Vagas exclusivas para pessoa com deficiência (pcd):

Agente de passagens: 01 vaga

Auxiliar de biblioteca: 01 vaga

Enfermeiro: 01 vaga

Porteiro: 01

Recepcionista atendente: 05

Servente de limpeza: 89

Socorrista: 01

Telefonista: 01

Técnico de enfermagem: 02

Vendedor interno: 01

Vigilante: 20



Vagas não exclusivas a pessoas com deficiência:

Afiador de ferramentas: 01 vaga

Agente de pesquisa/Jaraguá: 04 vagas

Ajudante de confecção: 01

Analista contábil: 01

Arrumador no serviço doméstico: 01

Assistente de cobrança: 03

Atendente de cafeteria: 02

Atendente de farmácia: 02

Auxiliar de faturamento: 01

Auxiliar mecânico de refrigeração: 01

Bordador à máquina/Jaraguá: 01

Caseiro: 01

Chefe de serviço de limpeza: 01

Costureira de máquina overloque: 01

Costureira de máquina reta: 03

Cozinheiro industrial: 05

Eletricista de veículos/manutenção de ar condicionado: 01

Eletrotécnico: 25

Engenheiro de alimentos: 02

Gerente de armazém: 05

Impressor serigráfico: 01

Inspetor de qualidade: 01

Manicure: 10

Marceneiro: 01

Mecânico de lavadora e secadora: 01

Mecânico de veículos a diesel: 03

Montador de estruturas metálicas: 01

Nutricionista: 01

Operador de caixa: 02

Operador de máquinas fixas: 18

Operador de máquina de dobrar e cortar chapa: 01

Pintor de automóveis: 06

Representante comercial autônomo: 02

Supervisor de vendas: 03

Torneiro mecânico: 01

Trabalhador rural/Jaraguá: 01

Técnico em enfermagem: 20

Técnico em nutrição: 01

Técnico em segurança do trabalho: 01

Vaqueiro/Jaraguá: 01

Vendedor pracista: 09