Sine oferece 53 vagas de emprego para servente de obras em Goiás

A Secretaria Cidadã informa que a Rede do Sistema Nacional de Emprego em Goiás (Sine-GO) oferece 53 vagas de emprego para a função de servente de obras, nesta sexta-feira (23). Além dessas, diversas outras, inclusive para pessoa com deficiência, são oferecidas. Confira no quadro abaixo.

Para se candidatar, os interessados devem comparecer aos postos de atendimento do Sine munidos de carteira de trabalho, documentos pessoais e comprovante de endereço atualizado (emitido nos últimos três meses).

Vagas exclusivas para pessoa com deficiência (pcd):

Agente de passagens: 01 vaga

Auxiliar administrativo: 01 vaga

Auxiliar de linha de produção: 03 vagas

Chefe de serviço de limpeza: 01

Enfermeiro: 01

Pedreiro: 08

Porteiro: 02

Recepcionista atendente: 04

Servente de limpeza: 89

Socorrista: 01

Técnico de enfermagem: 02

Vendedor interno: 01

Vigilante: 20

Vagas não exclusivas a pessoas com deficiência:

Analista contábil: 01 vaga

Arrumador no serviço doméstico: 01 vaga

Armador de estruturas de concreto: 29 vagas

Armador de ferragens na construção civil: 02

Arte finalista: 02

Assentador cerâmico: 20

Assistente administrativo/estágio: 10

Assistente social/Itumbiara: 01

Atendente de cafeteria: 02

Auxiliar de faturamento: 01

Auxiliar de logística: 01

Auxiliar mecânico de refrigeração: 01

Bordador à máquina/Jaraguá: 01

Caseiro: 03

Chefe de cozinha: 01

Churrasqueiro: 01

Consultor em vendas: 01

Controlador de qualidade: 01

Controlador operacional: 01

Costureira de máquina reta: 03

Cozinheiro industrial: 05

Cumim: 02

Eletricista: 03

Eletricista de veículos/ manutenção de ar condicionado: 02

Eletricista de rede: 01

Encanador de manutenção: 01

Encarregado de costura na confecção de vestuário: 01

Encarregado de obras e instalações: 01

Encarregado de produção química: 01

Engenheiro de alimentos: 01

Engenheiro de produção: 01

Esteticista: 02

Forneiro de padaria: 01

Funileiro de automóveis: 01

Garçom: 02

Gerente de armazém: 05

Gerente de mercado: 02

Jardineiro: 01

Lavador de peças: 01

Manicure: 10

Marceneiro: 03

Mecânico: 04

Mecânico de lavadora e secadora: 01

Montador de containers: 01

Montador de estruturas metálicas: 01

Motofretista: 08

Motorista de carro de passeio: 15

Nutricionista: 03

Operador de caixa: 02

Operador de máquina de dobrar chapas: 01

Operador de máquinas fixas: 14

Operador eletromecânico: 01

Padeiro: 01

Pedreiro de alvenaria: 04

Pintor de obras: 04

Preparador de tintas: 01

Representante comercial autônomo: 06

Serralheiro: 02

Servente de obras: 53

Soldador: 04

Trabalhador rural/Jaraguá: 01

Técnico de edificações: 01

Técnico em enfermagem: 20

Técnico em equipamentos elétricos: 01

Técnico em nutrição: 01

Técnico em segurança do trabalho: 02

Técnico eletricista: 01

Vaqueiro/Jaraguá: 02

Vendedor pracista 06

Zelador: 01