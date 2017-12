Sine oferece 41 vagas para auxiliar de linha de produção

A Rede Sine em Goiás disponibiliza vagas de emprego em diversas áreas nesta sexta-feira, dia 08. Os interessados devem comparecer aos locais de atendimento do Sine instalados nas unidades do Vapt Vupt ou em outros postos, munidos da carteira de trabalho, documentos pessoais e comprovante de endereço atualizado (emitido nos últimos três meses). As principais vagas são:

Vagas exclusivas para pessoa com deficiência:

Agente de passagens: uma vaga

Arquivador: duas vagas

Atendente central de telemarketing: 15 vagas

Auxiliar administrativo: uma vaga

Auxiliar de almoxarifado: duas vagas

Auxiliar de limpeza: 89 vagas

Auxiliar de produção farmacêutica: quatro vagas

Auxiliar de serviço de copa: uma vaga

Estoquista: três vagas

Mecânico de veículos automotores a diesel: uma vaga

Operador de caixa: cinco vagas

Porteiro: uma vaga

Repositor de mercadorias: três vagas

Varredor de rua: três vagas

Vigilante: 20 vagas

Vagas de ampla concorrência:

Ajudante de pintor a pistola: uma vaga

Alinhador de pneus: uma vaga

Assistente administrativo: três vagas

Atendente de mesa: três vagas

Auxiliar de linha de produção: 41 vagas

Auxiliar de mecânico de automóveis: uma vaga

Açougueiro: quatro vagas

Balconista para Jaraguá: uma vaga

Barman: uma vaga

Borracheiro: duas vagas

Camareira de hotel para Jaraguá: uma vaga

Chapa: dez vagas

Conferente de carga e descarga: quatro vagas

Conferente de mercadoria para Pires do Rio: uma vaga

Controlador de entrada e saída: duas vagas

Costureira de máquina reta: duas vagas

Costureiro de máquina de confecção em série para Jaraguá: quatro vagas

Eletricista de instalações de veículos automotores: uma vaga

Encanador para Pires do Rio: uma vaga

Encarregado de padaria: uma vaga

Esteticista: duas vagas

Mecânico de automóveis: duas vagas

Mecânico de automóveis e caminhões: duas vagas

Mecânico eletricista de automóveis: uma vaga

Montador: uma vaga

Montador de veículos automotores: uma vaga

Motorista carreteiro: três vagas

Motorista de caminhão: três vagas

Motorista de Kombi: quatro vagas

Operador de empilhadeira: duas vagas

Operador de telemarketing técnico: uma vaga

Passadora a ferro a vapor: uma vaga

Promotor de vendas: três vagas

Redator de publicidade: uma vaga

Supervisor de vendas comerciais: uma vaga

Técnico de manutenção de equipamentos de transmissão: uma vaga

Técnico de refrigeração: uma vaga

Vendedor pracista: sete vagas

Vendedor de comércio varejista para Jaraguá: uma vaga

Vigilante: cinco vagas