Economia Sine oferece 15 vagas para ajudante de carga e descarga em Goiás Veja ainda vagas exclusivas para pessoas com deficiência

A Rede do Sistema Nacional do Emprego em Goiás (Sine-GO) oferece 15 vagas de emprego para ajudante de carga e descarga nesta segunda-feira (21). Essas e outras vagas podem ser conferidas abaixo. Para se candidatar, os interessados devem comparecer aos postos de atendimento do Sine-GO munidos de carteira de trabalho, documentos pessoais e comprovante de endereço atuali...