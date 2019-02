Economia Sine oferece 100 vagas de trabalho para professor de inglês em Goiânia Ao todo, são 208 oportunidades para quem está desempregado ou busca oportunidade no mercado de trabalho

O Sine Goiânia está com 208 oportunidades de trabalho para quem está desempregado ou busca alternativas de atuação no mercado. Apenas para professores de inglês são 100 vagas e cinco são exclusivas para pessoas com deficiência. Os interessados devem procurar o Sine Municipal, localizado na Rua 4, esquina com a Rua 6, Edifício Parthenon Center, no Set...