Economia Sine oferece 10 vagas para cozinheiro em Goiânia Mais de 200 vagas estão sendo disponibilizadas pelo Sine Municipal nesta segunda-feira (11)

Mais de 200 vagas estão sendo disponibilizadas pelo Sine Municipal nesta segunda-feira (11), em Goiânia. Dessas, 148 são destinadas para pessoas com deficiência (PCD), as quais estão distribuídas por 22 diferentes tipos de funções. Os interessados em alguma das vagas podem procurar o Sine Municipal, localizado no Edifício Pathernon Center, no Setor Central da ...