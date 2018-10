Economia Sine Goiânia tem 396 ofertas de emprego nesta segunda (15) Entre as opções: corretor de imóveis e servente de limpeza

O Sine Goiânia está com 396 vagas de emprego nesta segunda-feira (15). Os maiores quantitativos estão concentrados nas funções de vigilante, com 70 postos de trabalho, exclusivos para pessoa com deficiência (PCD); corretor de imóveis, com 55; e servente de limpeza, com 40 oportunidades, também para PCD. Os que se interessaram em alguma das oportunidades podem procur...