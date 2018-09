Economia Sine Goiânia está com 30 vagas para consultor imobiliário Para pessoas com deficiência, há 49 postos de trabalho. Deste total, 20 ofertas são para exercer atividade de vigilante

O Sine Goiânia está com 251 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (10). Apenas para consultor imobiliário são 30 postos de trabalho, um cargo que exige cadastro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Goiás (Creci-GO) para atuar na área e tem como atividades a pesquisa, análise e produção de estimativas acerca do mercado de imóveis. Sobre as dem...