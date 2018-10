Economia Sine Goiânia disponibiliza vagas de emprego para pessoas com deficiência Os interessados devem possuir documento comprobatório de enquadramento conforme legislação vigente

O Sine Goiânia ininicia recrutamento para preenchimento de vagas na empresa Triunfo Concebra, destinadas à pessoas com deficiência. As vagas disponíveis em Goiânia são para a área de tráfego (socorro mecânico). A contratação ocorrerá no decorrer de 2018 e 2019. Os interessados devem possuir documento comprobatório de enquadramento como PCD, c...