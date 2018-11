Economia Sine Goiânia conta com mais de 500 vagas de emprego disponíveis São 254 oportunidades de livre concorrência e 252 para PCD

O Sine Goiânia disponibiliza nesta segunda-feira (12), 506 vagas de emprego oferecidas por empresas parceiras. A lista de postos de trabalho mostra que continua alto o quantitativo da ofertas para as funções de vigilante, com 50 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PCD); motorista de ônibus rodoviário, com 40; ajudante de carga e descarga de mercadoria, c...