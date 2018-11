Economia Sine Goiânia conta com 489 ofertas de trabalho nesta segunda-feira (5) Os que se interessaram em alguma das oportunidades podem procurar o Sine Municipal, das 7h30 às 18h

O Sine Goiânia oferta 489 vagas de emprego nesta segunda-feira (5). Os maiores quantitativos estão concentrados nas funções de corretor de imóveis, com 62 postos de trabalho; Instalador/reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados, com 60; e vendedor pracista, com 36 oportunidades. Para as pessoas com deficiência, a unidade divulga 162 vagas de emp...