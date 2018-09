Economia Sine Goiânia conta com 36 vagas de emprego para vendedor Veja outros 272 postos de trabalho disponíveis nesta segunda (24)

O Sine Goiânia está com 36 vagas de empregos para vendedor interno e pracista nesta segunda-feira (24). Ainda há 272 vagas para outras oportunidades, distribuídas por 76 diferentes áreas para atuação de profissionais que estejam em busca de emprego ou uma nova colocação no mercado de trabalho. No total, são 308 vagas aguardando interessados, sendo 130 para pessoa...