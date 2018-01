Sine Goiás oferece mais de 200 vagas de emprego nesta quinta-feira (25)

A Rede Sine Goiás oferece nesta quinta-feira (25), um total de 107 vagas, não exclusivas para pessoas com deficiência, e outras 102 para pessoas com deficiência, entre essas 94 são para servente de limpeza. Estas e outras vagas de emprego podem ser conferidas abaixo.

Interessados devem comparecer aos locais de atendimento do Sine instalados nas unidades do Vapt Vupt ou em outros postos, munidos da carteira de trabalho, documentos pessoais e comprovante de endereço atualizado (emitido nos últimos três meses).

Vagas exclusiva para pessoas com deficiência:

Agente de Passagens 01

Auxiliar de Lavanderia 01

Auxiliar Jurídico 01

Operador de Telemarketing Ativo 01

Recepcionista Atendente 02

Servente de Limpeza 94

Socorrista 01

Telefonista 01

Vagas não exclusivas para pessoas com deficiência:

Ajudante de Pintor a Pistola 01

Alinhador de Pneus 01

Analista Contábil 03

Analista de Controle de Qualidade 03

Analista de Marketing 01

Analista de Recursos Humanos 01

Aprendiz de Mecânico Ajustador 02

Arte Finalista 02

Assistente de Engenharia 01

Assistente de Vendas 01

Assistente Social/Jaraguá 01

Auxiliar Administrativo/Estágio 01

Auxiliar de Contabilidade 02

Auxiliar Logística 01

Auxiliar de Manutenção Elétrica e Hidráulica 01

Auxiliar em Saúde Bucal 01

Auxiliar Financeiro 01

Avaliador de Imóveis 01

Barman 01

Borracheiro 01

Colocador de Cerâmica 20

Consultor de Vendas 01

Coordenador de Contabilidade 03

Costureiro em Geral 05

Cozinheiro de Restaurante 01

Cuidador de Idosos 01

Cumim 02

Encarregado de Almoxarifado 01

Engenheiro de Alimentos 01

Forneiro de Padaria 01

Gerente Comercial // Samambaia 04

Manicure 10

Marceneiro 02

Motofretista 01

Motorista Carreteiro 01

Operador de Grua 04

Padeiro Confeiteiro 02

Programador de Computador 01

Promotor de Vendas // Jaraguá 02

Relações Públicas 01

Representante Comercial 01

Salgadeiro 01

Soldador // Trindade 01

Supervisor de Vendas 02

Técnico em Manutenção de Aparelhos de Informática 02

Técnico de Segurança do Trabalho 01

Vendedor no Comércio de Varejista //Jaraguá 01

Vendedor de Serviços 01

Vendedor Pracista 05